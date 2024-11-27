Через Подільський міст: У Києві запустять два нові автобусні маршрути з Троєщини та Воскресенки

Із 1 грудня у Києві з'являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом із житлових масивів Троєщина та Воскресенки. Зокрема, маршрути № 110 - від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 - від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук'янівська".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Автобуси цих маршрутів поки працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Маршрут № 110 повністю дублює схему руху автобусного маршруту № 61, тож робота останнього буде призупинена.

Зокрема, автобуси № 110 рухатимуться:

вул. Радунська (поблизу з перехрестям із вул. Милославською) - вул. Градинська - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського - вул. Рональда Рейгана - просп. Романа Шухевича - вул. Миколи Кибальчича - просп. Воскресенський - вул. Івана Микитенка - вул. Райдужна - вул. Петра Вершигори - підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу - Подільський мостовий перехід - вул. Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вул. Набережно-Хрещатицька - Боричів узвіз - Володимирський узвіз - Європейська площа - вул. Хрещатик - вул. Велика Васильківська - ст. м. "Площа Українських Героїв".

Автобуси № 112 курсуватимуть:

вул. Івана Микитенка - вул. Остафія Дашкевича - вул. Едуарда Вільде - вул. Ірини Бекешкіної - вул. Миколи Кибальчича - просп. Воскресенський - вул. Івана Микитенка - вул. Райдужна - вул. Петра Вершигори - підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу - Подільський мостовий перехід - вул. Набережно-Рибальська - Гаванський міст - вул. Набережно-Хрещатицька - вул. Нижній Вал - вул. Глибочицька - вул. Юрія Іллєнка - вул. Дегтярівська - ст. м. "Лукʼянівська".