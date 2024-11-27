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Нацбанк ввів в обіг третю монету, яка присвячена українській зброї

13:52 27.11.2024 |

Україна

Нацбанк ввів в обіг третю монету, яка присвячена українській зброї

 

Національний банк 27 листопада ввів в обіг пам'ятну монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал" - третю монету із серії, присвяченій українській зброї.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"БТР-4Е "Буцефал" - бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням", - йдеться у повідомленні.

На аверсі зобразили стилізований здиблений кінь із броньованих пластин. Це своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського, що символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі - напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал становить 5 гривень. Тираж очікується до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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