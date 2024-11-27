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АНАЛІТИКА

Інспектори Служби освітньої безпеки вже працюють у більш ніж 1 тис. шкіл - Міносвіти

11:50 27.11.2024 |

Україна

 

Інспектори Служби освітньої безпеки вже працюють у більш ніж 1 тис. шкіл України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Безпечне середовище в закладі освіти - запорука спокою дітей і батьків. Раніше уряд ухвалив постанову щодо безпеки дітей у школах під час повномасштабної війни Росії проти України. Її розробило МОН спільно з МВС і ДСНС. Уже створено Службу освітньої безпеки - станом на листопад 2024 року в більш ніж 1000 школах працюють інспектори цієї служби", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначено, що на початку 2024 року Міністерство внутрішніх справ провело опитування, у якому взяли участь понад 350 тис. батьків, з яких 70% підтримали ідею щодо присутності в школах інспекторів Служби освітньої безпеки, а більш ніж половина опитаних висловилися за фізичну присутність у школі працівника поліції.

"Інспектори СОБ проводять зустрічі з батьками учнів - це частина їхніх посадових обов'язків. З початку 2024/2025 навчального року в школах, де вже працює Служба освітньої безпеки, інспектори провели понад 2000 зустрічей із батьками", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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