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АНАЛІТИКА

Подільський міст відкриють для легкових авто та громадського транспорту з 1 грудня, – Кличко

10:52 27.11.2024 |

Україна

 

Із 1 грудня у Києві відкриють рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.

Відповідне рішення підтримала Рада оборони міста Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина", - зазначив він.

Кличко додав, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року.

Водночас для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим.

На сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу № 111.

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. Наразі мостом можна дістатися до лівого берега Дніпра в районі Русанівських садів, будівництво тунелю під залізницею дозволить відкрити проїзд на вул. О. Бальзака.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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