Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 13:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Подільський міст відкриють для легкових авто та громадського транспорту з 1 грудня, – Кличко
10:52 27.11.2024 |
Із 1 грудня у Києві відкриють рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.
Відповідне рішення підтримала Рада оборони міста Києва, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина", - зазначив він.
Кличко додав, що роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, завершать до кінця року.
Водночас для великовантажного транспорту Подільський міст поки залишиться закритим.
На сьогодні мостовим переходом дозволено їздити тільки спецтранспорту та пасажирському автобусу № 111.
Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. Наразі мостом можна дістатися до лівого берега Дніпра в районі Русанівських садів, будівництво тунелю під залізницею дозволить відкрити проїзд на вул. О. Бальзака.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля
|Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
|61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
|ПА НАТО підтримала дозвіл Україні бити вглиб території РФ і надання таких засобів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Інспектори Служби освітньої безпеки вже працюють у більш ніж 1 тис. шкіл - Міносвіти
|Подільський міст відкриють для легкових авто та громадського транспорту з 1 грудня, – Кличко
|Україна поглиблює співпрацю з ЄС для розвитку лісового господарства - Міндовкілля
|Майже 80% українців працюють або шукають роботу в Польщі – дослідження
|Українці перереєстрували через «Дію» вже 200 тисяч автомобілів
|В Україні почалося створення реєстру домашніх тварин. Ветлікарні можуть авторизуватись
Бізнес
|Уряд США скоротить грант Intel через занепокоєння щодо можливостей компанії
|Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди»
|Голова NVIDIA розповів, коли ШІ перестане «галюцинувати» та дав урок пікапа
|Apple може стримувати інновації в браузерах для смартфонів – британський регулятор
|Данія підписала космічну угоду
|Spotify попереджає про шахрайські посилання в списках відтворення та подкастах
|NVIDIA попереджає про можливий дефіцит нових відеокарт у 2025 році