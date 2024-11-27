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АНАЛІТИКА

Україна поглиблює співпрацю з ЄС для розвитку лісового господарства - Міндовкілля

10:36 27.11.2024 |

Україна

 

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Семенець обговорив з фахівцями Представництва Європейського Союзу в Україні та проєкту ЄС "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" поточний стан реформування лісового господарства, нормотворчу роботу, що наближає Україну до ЄС, а також подальшу технічну допомогу, повідомляється в телеграм-каналі Міндовкілля у вівторок.

"Наразі Україна знаходиться на завершальному етапі реформування лісового господарства. Тому надання партнерами експертної підтримки дозволить впровадити європейські стандарти управління лісовою галуззю та стане ще одним кроком на шляху до ЄС", - сказав Семенець.

У рамках зустрічі увагу було приділено впровадженню нових проєктів із залученням ФАО (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН). Зокрема, погоджено впровадження проєкту допомоги в цифровізації лісовпорядкування.

Йшлося також про надання експертної підтримки IPRSA (проєкт ЄС "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні"). Зокрема, спільну роботу над необхідними законодавчими ініціативами - проєктами законів "Про торгівлю товарами, що можуть призвести до знеліснення та деградації лісів", "Про залучення інвестицій у лісорозведення", а також Методики моніторингу лісів.

Крім того, сторони обговорили імплементацію Україною Регламенту ЄС 2023/1115 щодо здійснення доступними на ринку Союзу та експорту з Союзу певних товарів і продуктів, пов'язаних зі знелісненням і деградацією лісів. Документ спрямований на запобігання знелісненню під час ведення лісового господарства та окремих напрямів сільського господарства. Зокрема, в рамках імплементації буде покращено відстеження походження деревини, що сприятиме зменшенню незаконної вирубки лісів.

Повідомляється про досягнення домовленості організувати навчальний візит до Латвії, де українські фахівці зможуть ознайомитися з досвідом моніторингу та контролю за лісовим господарством і запозичити найкращі практики управління лісовими ресурсами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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