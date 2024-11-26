Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українці перереєстрували через «Дію» вже 200 тисяч автомобілів

10:57 26.11.2024 |

Україна

 

За одинадцять місяців роботи сервісу українці перереєстрували у "Дії" вже 200 тисяч автомобілів. Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через "Дію". Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, - перереєстрація в "Дії" на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", - зазначив він.

Також міністр нагадав, що завдяки "Дії" покупцям не треба перевіряти, чи все нормально з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

Як повідомлялося, з 20 грудня 2023 року кожен охочий може скористатися послугою перереєстрації авто в застосунку "Дія". Отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можливо у відділенні "Укрпошти" на території України або кур'єром на вказану адресу.

За дев'ять місяців роботи послуги через "Дію" в Україні перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес