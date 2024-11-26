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Українці перереєстрували через «Дію» вже 200 тисяч автомобілів
10:57 26.11.2024 |
За одинадцять місяців роботи сервісу українці перереєстрували у "Дії" вже 200 тисяч автомобілів. Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через "Дію". Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, - перереєстрація в "Дії" на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", - зазначив він.
Також міністр нагадав, що завдяки "Дії" покупцям не треба перевіряти, чи все нормально з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.
Як повідомлялося, з 20 грудня 2023 року кожен охочий може скористатися послугою перереєстрації авто в застосунку "Дія". Отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можливо у відділенні "Укрпошти" на території України або кур'єром на вказану адресу.
За дев'ять місяців роботи послуги через "Дію" в Україні перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.
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