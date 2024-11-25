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В Україні почалося створення реєстру домашніх тварин. Ветлікарні можуть авторизуватись
14:41 25.11.2024 |
Держпродспоживслужба та Міністерство цифрової трансформації розпочинають перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин - авторизацію державних та приватних ветеринарних закладів. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Для державних та приватних ветеринарних лікарів створили портал та запланували низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня 2024 року буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті.
Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватись у Єдиному реєстрі домашніх тварин, подавши заявку до Держпродспоживслужби.
Для цього керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву у кабінеті в Реєстрі. Держпродспоживслужба перевірить дані впродовж 10 робочих днів, погодить чи відхилить заяву та надішле сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника.
Після підтвердження авторизації керівник ветеринарного закладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин. Після цього ветлікарі мають зайти до своїх кабінетів у Реєстрі та дозаповнити дані про себе.
Другим етапом проєкту стане безпосередня кампанія з реєстрації домашніх тварин, що запланована на початок 2025 року.
Проєкт впроваджують для того, аби допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським.
"Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", - зазначається у повідомленні.
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