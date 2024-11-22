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АНАЛІТИКА

Кількість курців в Україні зменшується: опитування КМІС

11:52 22.11.2024 |

Україна

 

У вересні-жовтні 2024 року 27% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня або не щодня). Це менше в порівнянні з груднем 2023 року (30%), але різниця дуже близька до статистичної похибки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Вживання тютюнових або нікотинових виробів, як і раніше, помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 39,5%, серед жінок - 17% (у 2023 році показники були, відповідно, 42,5% і 20%, але різниця з поточним роком - у межах статистичної похибки).

Серед теперішніх споживачів тютюнових або нікотинових виробів переважна більшість (69%) курять сигарети промислового виробництва, хоча порівняно із 2023 роком показник знизився (раніше 75% обирали цей варіант, для інших виробів порівняно із 2023 роком показники змінилася в межах похибки).

Далі йдуть тютюнові вироби для електричного нагрівання (23%), електронні сигарети (16%), кальяни (8%), тютюн (4%). Найменше респондентів говорили про нікотинові подушечки (2%);

Також загалом є тенденція до того, що більше вживають тютюнові або нікотинові вироби респонденти молодшого / середнього віку (і серед чоловіків, і серед жінок). Так, серед 18-59 річних 29.5-33% вживають такі вироби, серед 60-69 річних - 20.5%, серед 70+ річних - 11%.

Вживання ТВЕН, електронних сигарет та кальяну більш поширене серед більш молодих респондентів. Найбільш поширене вживання таких виробів серед 18-29 річних респондентів. Так, серед 18-29 річних респондентів, які зараз вживають тютюнові або нікотинові вироби, 45% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання, 44% - електронні сигарети, 21% - кальяни.

За даними опитування, 94% теперішніх курців сигарет помічали за останній місяць попередження про шкоду куріння на пачках сигарет

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 25 вересня до 8 жовтня 2024 року серед 2019 респондентів. Формально для звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1,5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1,1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0,5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Нагадаємо, сигарети в Україні дорожчають приблизно на 20% на рік. За даними Держстату, у жовтні 2023 року сигарети преміум-класу коштували 113,7 гривні за пачку. У грудні минулого року вони коштували 96,2 гривні за пачку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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