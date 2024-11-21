У Києві затвердили рекомендації зі встановлення та використання генераторів

Київська міська рада у четвер, 21 листопада, затвердила рекомендації щодо встановлення та використання генераторів на території міста. Відповідний проєкт рішення підтримали 79 депутатів.

"Це не правила, які обов'язкові для виконання. Це рекомендації, які важливі для мешканців міста, власників комерційних приміщень на перших поверхах. Щоб був документ, який затвердила Київська міська рада, для вирішення конфліктних ситуацій", - пояснив під час засідання ради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Штрафи за невиконання рекомендацій не передбачені.

Документ складається з 21 рекомендації, які регламентують:

→ місце встановлення генератора (на відкритому повітрі, на негорючій рівній основі);

→ вимоги до конструкцій (якщо генератор встановлюється у спеціальній конструкції, вона повинна бути негорючою, з належною вентиляцією та охолодженням);

→ прокладання кабелів (має відповідати нормативам електроустановок та правилам благоустрою);

→ заборони (не можна встановлювати у приміщеннях, на балконах, дахах або біля евакуаційних виходів, заборонено пошкоджувати зелені насадження, розміщувати проводи на деревах чи поруч із чагарниками);

→ експлуатацію (обладнання повинно працювати без перевантажень і з дотриманням рекомендацій виробника, заборонено використання несправних генераторів, перевертання для зливу палива, необхідно мати засоби пожежогасіння поблизу);

→ вимоги до паливної системи (герметичність паливопроводів, заправка без проливів палива та відсутність джерел відкритого вогню) тощо.