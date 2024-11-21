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АНАЛІТИКА

Україна приєдналась до міжнародної угоди про боротьбу з незаконним рибальством

15:49 21.11.2024 |

Україна

 

Верховна Рада у четвер, 21 листопада, прийняла законопроєкт про інтеграцію України в міжнародну систему боротьби з незаконним рибальством. Про це повідомило Держрибагентство.

Проєкт закону України №0178 "Про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства" підтримали 250 народних депутатів.

"Приєднання України до угоди забезпечить механізми для ефективної взаємодії держав з метою недопущення потрапляння на національні та міжнародні ринки риби, виловленої в результаті браконьєрського промислу", - сказано в повідомленні.

Документом передбачено, що держави-порти мають право перевіряти іноземні риболовецькі судна і обмежувати доступ суден, які займаються незаконним виловом.

Механізми реалізації:

→ інспекційні перевірки риболовецьких суден;
→ обмін інформацією між державами;
→ можливість відмови у вході або обслуговуванні суден з підозрою на ННН-рибальство.

Угоду було ухвалено у листопаді 2009 року, вона набула чинності 5 червня 2016 року. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), сторонами угоди є 79 держав.

Незаконне, непідзвітне та нерегульоване рибальство (ННН-рибальство) є однією з головних причин погіршення стану популяцій водних біоресурсів і, як наслідок, посилення негативного антропогенного впливу на морські екосистеми.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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