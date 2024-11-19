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В Україні запустили єдиний реєстр автостанцій. Включення до переліку обов'язкове для надання послуг

23:32 19.11.2024 |

Україна

 

Міністерство розвитку громад та територій разом із "Укртрансбезпекою" створюють єдиний реєстр автостанцій - електронний перелік, який допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

Як зазначається, включення автостанції до переліку є обов'язковою умовою для надання послуг перевізникам та пасажирам.

"Перелік автостанцій буде формуватися за заявницьким принципом та виключно онлайн. Це значно спрощує процес, робить його зручнішим та позбавляє зайвої бюрократії", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб подати заявку, необхідно:

* перейти на сайт services.dsbt.gov.ua,
* авторизуватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису,
* у розділі "Автостанції" натиснути копку "Додати";
* ввести назву автостанції, вказати адресу, заповнити інформацію про характеристики об'єкта, зокрема кількість платформ та місць для відстою, час роботи, наявність приміщень для очікування та вбиралень тощо.

У Міністерстві зазначил, що важливо також внести коректний реєстраційний номер об'єкта і Державному реєстрі речових прав;

Після того слід завантажити документ, який передбачає правила надання послуг та умови, включно з вартістю послуг і порядком їх надання

"Щоб надіслати запит на перевірку, натисніть кнопку "Публікація" для цієї автостанції та очікуйте перевірки", - пояснили в Мінгромад.

Контроль внесених даних здійснюватиметься автоматично через верифікацію з іншими державними реєстрами, й у разі виявлення помилок власник може повторно подати коректну інформацію без жодних обмежень.

Як повідомлялося, зміни постанови №176, які необхідні для створення в Україні офіційного електронного переліку автостанцій, були схвалені урядом на початку вересня цього року.

До того стало відомо, що обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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