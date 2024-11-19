«Резерв+» помилково записав у розшук понад 700 тис. українців: застосунок чекає трансформація з автоматичним взяттям на військовий облік

Приблизно 710 тис. військовозобов'язаних українців помилково відобразилися в застосунку «Резерв+» як особи, що перебувають у розшуку. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона зазначила, що ці люди дізналися про свій «розшук» після встановлення застосунку. Наразі цю проблему вже вирішили. Загалом через «Резерв+» вже оновили свої дані близько 3,5 млн громадян.

Також стало відомо, що Міністерство оборони працює над тим, щоб процес постановки на військовий облік також став доступним через застосунок «Резерв+». Цю функцію планують перевести в електронний вигляд у 2025 році, що дозволить зменшити кількість візитів в ТЦК та тривалого перебування в чергах.

«Ми хочемо у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу, а зробити це можливим через, наприклад, верифікацію в Bank ID, через підтвердження документів Державної міграційної служби, Єдиного державного демографічного реєстру», - пояснила вона.

Мета цього проєкту - надати можливість стати на облік через смартфон із будь-якого зручного місця, зробивши «Резерв+» повноцінною альтернативою ТЦК. Наразі відбувається відповідна робота, проте для завершення проєкту потрібно вносити зміни в законодавство.

Ще одна нова функція, яка з'явиться в застосунку в майбутньому, - це підписання контракту зі Силами оборони України.

«Ми вже взяли це в роботу і я думаю, що протягом декількох місяців кожен, хто захоче долучитися до лав ЗСУ або інших сил оборони, зможе це зробити прямо у своєму смартфоні», - додала Катерина Черногоренко.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що при цьому мова не йде про розформування ТЦК.