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Лише українською у побуті розмовляє 58% українців, лише російською 9% - соцопитування
09:57 14.11.2024 |
Більшість українців (58%) заявляють, що розмовляють лише українською мовою у побуті, 9% - лише російською, 31% двомовні, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічні дослідження (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 27 вересня до 1 жовтня.
У західних областях України 90% україномовних, 1% російськомовних та 6% білінгвів, у центрі 65% україномовних, 6% російськомовних та 27% білінгвів, на півдні 32% україномовних, 16% російськомовних та 51% білінгвів, на сході 24% україномовних, 22% російськомовних та 52% білінгвів.
З тих, хто розмовляє лише українською, 92% кажуть, що розмовляють цією мовою давно, а 8% - що перейшли неї нещодавно і цілеспрямовано.
Опитування проводилося серед 2000 повнолітніх жителів підконтрольних регіонів України методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів (CATI). Дані опитування зважені за регіональними (область і тип населеного пункту, крім Вінницької, Волинської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, де використовували тільки область проживання) і віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%. Коефіцієнт досяжності респондентів - 7%.
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