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Кабмін змінив умови отримання виплати допомоги сім’ям зниклих безвісти військових
15:52 13.11.2024 |
Кабінет Міністрів ззмінив порядок виплат одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, яких згодом оголосили померлими.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що тепер такі сім'ї зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судового рішення.
"Раніше трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахувався від дати смерті, зазначеної у свідоцтві. Це призводило до того, що близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення", - пояснили у міністерстві.
Тепер відлік часу на оформлення допомоги починається з дня набрання законної сили рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим. Це дозволить забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.
Крім того, уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю І групи. Це зумовлено тим, що такі люди потребують невідкладного та вартісного лікування. Нерідко, через тривалий термін очікування в загальній черзі, вони не встигають отримати допомогу за життя.
Як повідомлялося, у жовтні Верховна Рада врегулювала виплату частини грошового забезпечення родинам зниклих безвісті і полонених бійців.
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