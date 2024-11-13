Українці стали менше донатити на військові потреби – Вloomberg

Українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону. Про це пише Вloomberg.

У 2022 році благодійний фонд українського телеведучого Сергія Притули зібрав стільки коштів, що міг купити супутник для потреб оборони. Проте цього року ситуація змінилася: українці все більше економлять на пожертвах, відчуваючи економічні труднощі та втому від війни.

"Щоб зібрати ту саму суму, ми працюємо втричі більше, ніж у попередні роки", - розповідає Притула.

Це скорочення сталося у найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, зазначає агенція.

Більшість приватних благодійних організацій, повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула говорить, що пожертвування зменшилися на п'яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію - деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 мільярда гривень, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує 50 мільярдів доларів. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне - від одягу до розвідувальних дронів.

"Цього літа, під час відключень, бажання донатити конкурувало з необхідністю купити генератор", - додає Притула.

Найбільша благодійна організація "Повернись живим" зафіксувала зменшення внесків на 15%.

Близько третини українців зменшили свої донати порівняно з минулим роком, за даними серпневого опитування Фонду Ілька Кучеріва та Центру Разумкова.

Інша благодійна організація, Reactive Post, повідомляє про спад на понад 40% порівняно з минулим роком. Зараз більшість донорів - це ті, хто жертвував раніше.

Деякі волонтери вважають, що українці просто "звикли" до війни, сприймаючи її як далеку від повсякденного життя. Чимало людей допомагають напряму своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через організації.

Хоча обсяги пожертв скоротилися, ці кошти все ще потрібні на потреби, які держава не завжди встигає закривати, підкреслює Олег Карпенко з "Повернись живим".

З початком війни багато домогосподарств втратили частину доходів, а податкове навантаження може ще більше вплинути на можливості жертвувати.

Минулого місяця уряд пообіцяв одноразову виплату близько 1000 гривень кожному українцеві, яку можна направити на оплату комунальних послуг або на підтримку армії.