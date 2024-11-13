Державі повернули 350 гектарів земель оборони у шести областях

Міністерство оборони спільно з Держгеокадастром протягом останніх шести місяців відновили право держвласності на 350 га земель у шести областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Протягом останніх шести місяців Міністерство оборони України спільно з Держгеокадастром відновило права державної власності на 69 земельних ділянок загальною площею 350 га, що належать до земель оборони. Ці землі розташовані у Тернопільській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Одеській та Кіровоградській областях. Протягом минулих років їх незаконно вивели зі сфери управління Міноборони. Тепер вони будуть використані для зміцнення обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб не допустити нових випадків незаконного відчуження земель, протягом 2023-2024 років Міноборони разом з Держгеокадастром провели державну інвентаризацію та зареєстрували в Державному земельному кадастрі 84 земельні ділянки. Їхня загальна площа сягає 7 тисяч га.

"В умовах повномасштабного вторгнення Росії кожен гектар земель оборони має використовуватися за призначенням. Відчуження критично важливих територій неприпустиме. Це питання національної безпеки, тому маємо співпрацювати з Держгеокадастром злагоджено", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Крім того, Міноборони за сприяння Держгеокадастру протягом 2023-2024 років було проведено інвентаризацію та зареєстровано 223 земельні ділянки загальною площею 15 тисяч га. До кінця року планується зареєструвати ще 4,5 тис. га.

Міноборони разом з Держгеокадастром планують і надалі вживати всіх необхідних заходів задля відновлення права держави на землі оборони.