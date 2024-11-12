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АНАЛІТИКА

100 тис. українців уже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску в «Резерв+»

22:26 11.11.2024 |

Україна

 

100 тис. українців уже скористалися послугою онлайн-відстрочки від початку запуску в мобільному застосунку "Резерв+", повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це не просто цифра - це наш спільний успіх у напрямі прозорості, економії часу та скорочення обсягів бюрократії. Це правильні й потрібні кроки, які відповідають реальним запитам громадян", - написав він у фейсбуці.

Міністр нагадав, що на сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.

"Уже незабаром послуга стане доступною в застосунку й для багатодітних батьків. Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну й прозору систему військового обліку для всіх", - додав Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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