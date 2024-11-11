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АНАЛІТИКА

У «Резерв+» відстрочку від мобілізації можуть оформити люди з інвалідністю та студенти

08:31 11.11.2024 |

Україна

 

Послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації доступна в останньому оновленні додатка "Резерв+".

Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

За повідомленням, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.

Наразі оформити відстрочку можуть:

* люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
* студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.

Міністр оборони зазначив, що у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.
За матеріалами: Економічна правда
 

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