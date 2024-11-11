Фінансові новини
- |
- 11.11.24
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У «Резерв+» відстрочку від мобілізації можуть оформити люди з інвалідністю та студенти
08:31 11.11.2024 |
Послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації доступна в останньому оновленні додатка "Резерв+".
Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.
За повідомленням, для оформлення відстрочки онлайн необхідно авторизуватися у "Резерв+" і надіслати запит. Система автоматично перевірить наявність права на відстрочку. У разі позитивної відповіді цей статус відобразиться в електронному військовому документі.
Наразі оформити відстрочку можуть:
* люди з інвалідністю із наявним пенсійним посвідченням по інвалідності;
* студенти, аспіранти та докторанти, що послідовно здобувають освіту.
Міністр оборони зазначив, що у розробці послуги брала участь Академія електронного управління в межах проєкту DT4UA за підтримки Європейського Союзу та Офісу ефективного регулювання BRDO.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські виробники створили десять аналогів китайських «Мавіків», – Мінстратегпром
|Підвищення облікової ставки до 14% у грудні-2024 очікують 2 члени КМП НБУ проти восьми за її збереження 13%
|Україна уклала низку угод із Данією на закупівлю зброї на 535 млн євро
|Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У «Резерв+» відстрочку від мобілізації можуть оформити люди з інвалідністю та студенти
|Уряд удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі
|Викладачів з Одеси затримали у польському університеті: за хабар «купували» 60 дипломів
|Повторне оновлення даних в «Резерв+» — Катерина Черногоренко розповіла про нові можливості застосунку
|МВС відновило виготовлення та видавання індивідуальних номерних знаків на автомобілі
|У Києві стартувало створення розподіленої генерації: запустили першу установку, на черзі ще 15
Бізнес
|Швеція запропонує нову фінансову підтримку для досліджень акумуляторів
|Японія побудує конвеєр довжиною 515 км для перевезення вантажів між Токіо та Осакою
|Sony запатентувала контролер PlayStation з кнопкою «відмотати гру назад»
|Найпотужніша консоль Sony: відбувся реліз PlayStation 5 Pro з AI масштабуванням, поліпшеним трасуванням променів та 2 ТБ пам'яті
|ЗСУ отримають на озброєння український бронеавтомобіль UAT-TISA
|Google виправив інцидент із «засвіченою» технікою ЗСУ на картах, - ЦПД
|Науковці розробили технологію живлення гаджетів через шкіру людини