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Уряд удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі
23:53 08.11.2024 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Відтерер, військова частина після надходження заяви від громадянина має протягом робочого дня ухвалити рішення щодо його прийому на військову службу за контрактом.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", - зазначив він.
За його словами, про ухвалене рішення військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.
У разі рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з нею за її бажанням укладається контракт про проходження військової служби. У разі рішення про відмову - повідомляється причина такої відмови.
Як повідомлялося, у застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.
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