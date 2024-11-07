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АНАЛІТИКА

Повторне оновлення даних в «Резерв+» — Катерина Черногоренко розповіла про нові можливості застосунку

21:28 07.11.2024 |

Україна

 

Військовозобов'язані громадяни України матимуть можливість внести зміни до адреси проживання в межах «зони» одного і того ж ТЦК чи підтягнути адресу ВПО із застосунку «Дія». Про це розповіла заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Пані Черногоренко нагадала, що згідно з законом, який набув чинності 18 травня, українці мали можливість оновити свої контактні дані, в тому числі фактичну адресу проживання. І в майбутньому українці зможуть повторно оновити ці дані. Роботи над відповідними змінами вже ведуться.

«Уже сьогодні, цього місяця, наша команда працює над тим, щоби дати можливість повторного оновлення таких даних», - повідомила заступниця Міністра оборони.

За словами Катерини Черногоренко, як тільки така можливість буде реалізована, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків.

Нагадаємо, вже цього місяця розробники планують реалізувати в застосунку «Резерв+» можливість автоматичного продовження відстрочки від мобілізації без відвідування ТЦК.
За матеріалами: ITC.ua
 

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