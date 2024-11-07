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АНАЛІТИКА

МВС відновило виготовлення та видавання індивідуальних номерних знаків на автомобілі

17:46 07.11.2024 |

Україна

 

Сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків, повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Приймання заявок було зупинено з 17 вересня через те, що МВС укладало новий договір із виробником на закупівлю номерних знаків.

Вартість послуги:

* спецпродукція (номерний знак) для легкових автомобілів - 340,02 грн
* спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 154,80 грн.
* три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн
* кожен наступний (до восьми символів) - 90 грн.
* графічний елемент - 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або онлайн - в Кабінеті водія. Отримати знак можна двома способами: самостійно або з доставленням у відділення Нової пошти.

Послуга з індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

З початку 2024 року було розроблено макети та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів, 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

Довідка

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п'яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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