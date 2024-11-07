МВС відновило виготовлення та видавання індивідуальних номерних знаків на автомобілі

Сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків, повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Приймання заявок було зупинено з 17 вересня через те, що МВС укладало новий договір із виробником на закупівлю номерних знаків.

Вартість послуги:

* спецпродукція (номерний знак) для легкових автомобілів - 340,02 грн

* спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 154,80 грн.

* три символи (мінімальне замовлення) - 300 грн

* кожен наступний (до восьми символів) - 90 грн.

* графічний елемент - 500 грн.

Замовити індивідуальний номерний знак можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС або онлайн - в Кабінеті водія. Отримати знак можна двома способами: самостійно або з доставленням у відділення Нової пошти.

Послуга з індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

З початку 2024 року було розроблено макети та забезпечено виготовлення 11 244 комплектів макетів, 10 902 з них замовлено через Кабінет водія.

Довідка

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним та не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п'яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.