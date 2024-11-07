Україна має ухвалити 643 міжнародних стандарти у сфері захисту довкілля - Міндовкілля

За підтримки Програми підтримки ОБСЄ для України визначено необхідність ухвалення 643 європейських і міжнародних стандартів у сфері захисту довкілля, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Сформовано переліки європейських та міжнародних стандартів, які потребують прийняття в Україні для впровадження стандартизованих методів моніторингу і контролю та оснащення відповідних лабораторій Державної екологічної інспекції. Загальна кількість стандартів, що потребує прийняття, становить 643 документи", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в середу.

У листопаді 2022 року Україна отримала статус афілійованого члена CEN-CENELEC, який набув чинності 1 січня 2023 року. Цей статус надають будь-якій національній організації зі стандартизації країни, офіційно визнаній кандидатом або потенційним кандидатом на членство в ЄС, для сприяння узгодженню бази національних стандартів держави-кандидата в члени ЄС з європейськими стандартами. Зважаючи на цей статус, Україна зобов'язана прийняти європейські стандарти (EN, EN ISO), а також усунути розбіжності між національними стандартами та стандартами ЄС.

У рамках реалізації проєкту "Екологічний моніторинг наслідків війни проти України та стратегія відновлення" за запитом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України було проведено дослідження європейських, міжнародних та національних стандартів з моніторингу довкілля. За результатами дослідження встановлено низький рівень гармонізації національної системи стандартів захисту довкілля та екологічної безпеки з відповідними міжнародними та європейськими НД.

За результатами згаданого дослідження було сформовано переліки європейських та міжнародних стандартів, які потребують прийняття в Україні. При цьому наголошується, що процес їх впровадження потребує системного підходу.