За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК удвічі

В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків - 21 161 провадження або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов'язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.