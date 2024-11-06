Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК удвічі
12:18 06.11.2024 |
В Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже удвічі більше, ніж за весь 2023 рік.
Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції.
Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.
Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків - 21 161 провадження або ж 99%. Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.
В Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов'язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60. Аби не отримати штраф, жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах
|Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах
|Трамп заявив про перемогу на президентських виборах
|Трамп перемагає на виборах у США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Республіка Корея профінансує $14,9 млн на відновлення професійного ліцею на Київщині
|За рік в Україні зросла кількість боргів за штрафи ТЦК удвічі
|Зеленський затвердив продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого
|Зеленський не підпише законопроєкт про обмеження зберігання дров
|Лише 5% російських дронів-камікадзе долітають до своїх цілей - Генштаб ЗСУ
|Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?