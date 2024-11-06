Фінансові новини
- |
- 06.11.24
- |
- 02:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лише 5% російських дронів-камікадзе долітають до своїх цілей - Генштаб ЗСУ
23:31 05.11.2024 |
Сили оборони України збили понад 70% російських ударних БПЛА, випущених російськими окупантами по українській території в жовтні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"За даними Повітряних сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, росія застосувала по Україні 4300 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди". Завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалося збити 3063 ворожих БПЛА, а це - 71%", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.
Крім того, у щоденних звітах Повітряних сил з'явилися маркування "локаційно втрачені" - тобто БПЛА, що зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ або з інших причин. За період із серпня по жовтень 2024 року таких дронів налічується 1052, що становить 24%.
"Отже, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БПЛА", - зазначають у Генштабі.
Зазначається, що жовтень став рекордним із запуску ударних ворожих безпілотників: у серпні було запущено 818 БПЛА, 701 - збито, 91 - локаційно втрачено, у вересні 1410 запущено, 1156 - збито, 201 - локаційно втрачено, у жовтні 2072 запущено, 1206 - збито, 766 - локаційно втрачено.
За аналогічний період із травня по липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона збила - 1055, локаційно втрачено - 10.
Відсоток збитих БПЛА за період травень-липень 2024 року становив близько 94%.
"Отже, відсоток прямих влучань ворожих ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні та у серпні-жовтні 2024 року, становить 6% і 5% відсотків відповідно", - наголошується в повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між ЗСУ та солдатами КНДР сталося перше боєзіткнення, - Умєров
|Автор законопроєкту пояснив, скільки можна зберігати дров без загрози позбавлення волі
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський не підпише законопроєкт про обмеження зберігання дров
|Лише 5% російських дронів-камікадзе долітають до своїх цілей - Генштаб ЗСУ
|Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ
|Медичний канабіс: уряд визначив для виробників терміни на отримання квот у 2025 році
|Уряд відновлює держконтроль за якістю ліків
|В Україні створять мережу центрів медицини болю - МОЗ
Бізнес
|США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
|Прорив в літій-іонних акумуляторах: збереження 98% ємності після 500 циклів, нижча вартість та підвищена термостійкість
|В Україні починають впроваджувати 5G: пілот запускають у трьох містах
|Після звернення Мінцифри Meta заблокувала шахраїв, які вимагали гроші інстаграм-блогерів
|Індонезія слідом за iPhone 16 заборонила продавати в країні і Google Pixel
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?