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Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ
23:28 05.11.2024 |
Через роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак РФ можуть бути порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби.
Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).
Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.
"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, за даними Генштабу, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".
А рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників став жовтень.
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