Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генштаб попередив про можливі збої часу та геолокації у смартфонах під час атак РФ

23:28 05.11.2024 |

Україна

 

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак РФ можуть бути порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби.

Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - зазначили фахівці з радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, за даними Генштабу, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників. Це були як і дрони Shahed, так і БПЛА інших типів, що імітують справжні "Шахеди".

А рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників став жовтень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4375
  0,0421
 0,10
EUR
 1
 45,1503
  0,0086
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес