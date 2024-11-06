Медичний канабіс: уряд визначив для виробників терміни на отримання квот у 2025 році

Уряд врегулював порядок обігу медичного канабісу в Україні, зокрема визначив терміни для отримання квот на 2025 рік.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, передає Укрінформ

Як зазначається, до 20 листопада 2024 року суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають подати до місцевих державних адміністрацій розрахунок річної потреби в рослинах медичного канабісу, наркотичних засобах та психотропних речовинах на 2025 рік.

До 1 грудня 2024 року потрібно подати заяву до Держлікслужби на визначення квоти на виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин, рослин коноплі, садивного матеріалу конопель на 2025 рік.

Заява на визначення квоти на культивування медичного канабісу на 2025 рік подається субʼєктом господарювання до Держлікслужби до 15 грудня 2024 року.

Як зазначають у МОЗ, квота формується за принципом попиту від бізнесу з урахуванням власного фактичного або запланованого обігу. Ввозити медичний канабіс понад затверджені квоти - заборонено. Проте допускатиметься перерозподіл квот між суб'єктами господарювання виключно в межах затверджених КМУ щорічних квот за умови одночасного письмового звернення суб'єктів господарювання до Держлікслужби.

Право подавати заяву на визначення квоти на обіг медичного канабісу мають тільки суб'єкти господарювання, які отримали відповідну ліцензію.

Після затвердження Кабінетом міністрів квот ліцензіат може отримати дозвіл на ввезення медичного канабісу в Україну в межах визначеної квоти.

Також оновлений порядок врегульовує інші елементи обігу медичного канабісу, зокрема: порядок щорічного отримання квот на обіг медичного канабісу, порядок знищення відходів медичного канабісу, порядок внутрішнього обліку та інвентаризації медичного канабісу, порядок звітності про кількість медичного канабісу, порядок культивування медичного канабісу.