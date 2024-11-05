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АНАЛІТИКА

В Україні створять мережу центрів медицини болю - МОЗ

12:56 05.11.2024 |

Україна

 

Міністерство охорони здоров'я працює над створенням мережі медичних центрів для діагностики та лікування гострого і хронічного болю.

Як повідомляє відомство, навчання фахівців для цих центрів розпочалося на базі клініки "Феофанія " в Києві, яку обрано експертним центром для такого навчання.

"Перед тим, як почати лікування, фахівці визначатимуть причину, тип, інтенсивність болю та його вплив на здоров'я пацієнта ", - зазначають у відомстві.

МОЗ не уточнює, скільки центрів медицини болю буде створено.

"Неконтрольований біль ускладнює реабілітацію, протезування та соціальну адаптацію, а також сприяє розвитку опіоїдної залежності, збільшує медичні витрати і впливає на психічний стан пацієнтів, провокує ПТСР і депресію ", - зазначають у МОЗ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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