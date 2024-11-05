День ракетних військ та артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня

Згідно з указом президента України №748/2024 від 2 листопада 2024 року встановлено, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня - у день вшанування Святої Варвари.

З цією ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії, повідомляє Генштаб у телеграм-каналі.

Указ від 31 жовтня 1997 року № 1215/97 "Про День ракетних військ і артилерії" втратив чинність. До сьогоднішнього указу військово-професійне свято "День ракетних військ і артилерії" відзначали 3 листопада. Воно було пов'язане з подіями Другої світової війни і мало радянське коріння.

Святкування 4 грудня, у день Святої Варвари, відповідає духу і суті героїчних воїнів ракетних військ і артилерії, які захищають нашу свободу і незалежність у боротьбі проти російських окупантів, зазначає Генштаб.