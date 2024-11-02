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Кабмін затвердив євроінтеграційні документи для 8 річкових басейнів України
23:41 01.11.2024 |
Кабінет Міністрів України затвердив перші шестирічні плани управління для восьми річкових басейнів України: Дніпра, Дону, Дністра, Вісли, Південного Бугу, річок Приазов'я, Причорномор'я, а також Криму до 2030 року, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в п'ятницю.
"Це дорожні карти про те, як на практиці поліпшити якість поверхневих і підземних вод. Вони допоможуть оцінити стан українських водних ресурсів, зокрема внаслідок впливу воєнних дій, а також визначити шляхи досягнення "доброго" стану вод", - розповіла міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.
Зазначено, що наступним кроком має стати реалізація заходів планів управління річковими басейнами. "Це є одним з ключових індикаторів у секторі "Якість води" під час переговорного процесу щодо вступу України до ЄС", - ідеться в повідомленні.
Реалізація планів управління річковими басейнами спрямована на розв'язання таких головних водно-екологічних проблем: забруднення поверхневих вод органічними, біогенними та небезпечними речовинами; гідроморфологічні зміни; забруднення та виснаження підземних вод; зміна клімату; зменшення впливу інфраструктурних об'єктів на стан вод; засмічення водних об'єктів побутовими відходами; біологічне забруднення (поширення інвазійних видів); вплив воєнних дій.
"Плани управління річковими басейнами дадуть змогу Україні виконати свої євроінтеграційні зобов'язання та гармонізувати свою водну політику з Водною рамковою директивою ЄС. Готуючи їх, Україна скористалася досвідом Австрії, Словаччини, Румунії, Польщі, Угорщини, Франції та Естонії", - наголошується в повідомленні відомства.
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