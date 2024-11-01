Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін створив нове держпідприємство у сфері медицини

22:26 01.11.2024 |

Україна

 

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо створення державного підприємства "Медичні гарантії". Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

ДП "Медичні гарантії" стане партнером НСЗУ та відповідатиме за ту частину роботи, яку через законодавчі та організаційні обмеження ефективніше виконуватиме через держпідприємство, а не через центральний орган виконавчої влади. Це дозволить посилити та масштабувати деякі напрями, що наразі забезпечує НСЗУ.

Передбачається, що ДП "Медичні гарантії" займатиметься:

* реалізацією функції власника продукту (електронної системи охорони здоров'я та її компонентів - інформаційної системи НСЗУ, Централі 103, аналітичних інструментів), зокрема під час впровадження та розвитку електронних інструментів для пацієнтів, медичних працівників та менеджменту закладів охорони здоров'я;

* підтримкою таких електронних інструментів, зокрема в частині, що містить персональні дані;

* аналітичною роботою: побудова системи аналітичних досліджень та прогнозувань на основі наявних даних, а також даних, які будуть доступні в майбутньому;

* розвитком Академії НСЗУ - навчальної платформи, яка знайомить пацієнтів, медичних працівників, менеджерів закладів охорони здоров'я із нововведеннями у сфері охорони здоров'я та новими електронними інструментами. Академія НСЗУ забезпечуватиме консультаційну, методичну та технологічну підтримку користувачів електронної системи охорони здоров'я.

Очікується, що ДП "Медичні гарантії" повноцінно розпочне роботу вже у 2025 році.

Довідка

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра охорони здоров'я.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2194
  0,0596
 0,14
EUR
 1
 44,8467
  0,2117
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9381  0,04 0,09 41,5446  0,01 0,03
EUR 44,5558  0,05 0,11 45,2350  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,09 0,21 41,2900  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес