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Кабмін створив нове держпідприємство у сфері медицини
22:26 01.11.2024 |
Кабінет міністрів підтримав пропозицію Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо створення державного підприємства "Медичні гарантії". Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.
ДП "Медичні гарантії" стане партнером НСЗУ та відповідатиме за ту частину роботи, яку через законодавчі та організаційні обмеження ефективніше виконуватиме через держпідприємство, а не через центральний орган виконавчої влади. Це дозволить посилити та масштабувати деякі напрями, що наразі забезпечує НСЗУ.
Передбачається, що ДП "Медичні гарантії" займатиметься:
* реалізацією функції власника продукту (електронної системи охорони здоров'я та її компонентів - інформаційної системи НСЗУ, Централі 103, аналітичних інструментів), зокрема під час впровадження та розвитку електронних інструментів для пацієнтів, медичних працівників та менеджменту закладів охорони здоров'я;
* підтримкою таких електронних інструментів, зокрема в частині, що містить персональні дані;
* аналітичною роботою: побудова системи аналітичних досліджень та прогнозувань на основі наявних даних, а також даних, які будуть доступні в майбутньому;
* розвитком Академії НСЗУ - навчальної платформи, яка знайомить пацієнтів, медичних працівників, менеджерів закладів охорони здоров'я із нововведеннями у сфері охорони здоров'я та новими електронними інструментами. Академія НСЗУ забезпечуватиме консультаційну, методичну та технологічну підтримку користувачів електронної системи охорони здоров'я.
Очікується, що ДП "Медичні гарантії" повноцінно розпочне роботу вже у 2025 році.
Довідка
Національна служба здоров'я України (НСЗУ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра охорони здоров'я.
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