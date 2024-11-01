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АНАЛІТИКА

Від системи «Шлях» відключили 223 перевізники за рік. Переправляли військовозобов'язаних

23:03 31.10.2024 |

Україна

 

Від системи "Шлях" відключили вже 223 перевізники за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба Уктрансбезпеки.

Перевізників почали відключати від системи "Шлях" за переправлення військовозобов'язаних за кордон у жовтні минулого року. Тоді було відключено перші 27 компаній та ФОПів.

На останньому засіданні комісії Укртрансбезпеки сьогодні, 31 жовтня, від системи "Шлях" відключили чергових 15 перевізників: з них 12 ФОПів та три компанії з Одеси: Ішбілен Транспорт (зареєстрована у грудні 2022 року), АТП 2020 (2018), АТП "Опекс" (2020).

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям автотранспорту, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до системи "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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