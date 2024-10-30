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У «Дії» вже більше 21 мільйона користувачів: над якими сервісами працює Мінцифра
13:12 30.10.2024 |
Застосунок "Дія" перетнув позначку у 21 мільйон унікальних користувачів. Зараз у ньому доступні 24 документи й понад 30 сервісів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Як йдеться в повідомленні, в роботі команди - більш ніж 100 послуг, які спрощують життя українців і змінюють взаємодію з державою.
"За весь час ми запустили 30+ сервісів у застосунку, понад 125+ на порталі та зробили реінжиніринг багатьох процесів. Для українців цифрові документи в Дії стали важливішими за паперові, а державні послуги вже проєктуються за підходом digital first", - зазначає Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації.
В повідомленні також йдеться, що у "Дії" українці можуть пройти повний цикл одруження онлайн, що недоступно в жодній країні світу; повідомити про пошкоджене майно після обстрілу за програмою єВідновлення; купити чи продати авто в кілька кліків; вступити до підрозділів, які займаються БпЛА тощо.
У міністерстві також зазначили, що що зараз команда Мінцифри працює над новими сервісами, які вже скоро будуть доступні в застосунку й на порталі Дія. Зокрема, відображення дозволу на зброю, еАкциз, Дія.Підпис для юридичних осіб, мультишеринг, послуги для бізнесу, повідомлення про проблеми зі зв'язком.
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