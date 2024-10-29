У Києві відбувся Вечір танго за підтримки Посольства Аргентини в Україні

25 жовтня 2024 року в Київському національному академічному театрі оперети пройшов Вечір аргентинського танго - спільний міжнародний проєкт за участю аргентинських та українських артистів. Захід відбувся за сприяння Посольства Аргентинської Республіки в Україні й зібрав численних шанувальників аргентинської культури, які мали змогу насолодитися майстерністю танцюристів, музикантів і співаків.

«Для мене велика честь бути сьогодні тут, у Київській опереті, де ми можемо представити багатство аргентинського танго, а також показати наші культурні зв'язки з Україною. Ця подія є свідченням культурної дипломатії, яка об'єднує наші народи й сприяє взаєморозумінню», - зазначила Посол Аргентини в Україні Елена Летісія Тереса Мікусінскі.

Пані Посол висловила вдячність українським партнерам, зокрема генеральному директору Київської оперети Богдану Струтинському, чия підтримка була важливою для реалізації цього проєкту.

«Сьогоднішній вечір став можливим завдяки наполегливій роботі команд обох країн. Їхній талант і відданість культурі танго є цінним внеском у розвиток нашої співпраці. Це не лише мистецький захід, а й символ нашого партнерства, яку продовжуватиметься і надалі», - додала вона.

Особливу увагу Посол звернула на виступи аргентинських артистів, серед яких були танцюристи Роміна Гарсія Флері та Ніколас Корреа з міста Тукуман, а також відома виконавиця танго Аналія Селіс.

«Ми вдячні українському народу за гостинність і підтримку, яку відчувають наші артисти тут, у Києві, особливо в такі непрості часи. Подібні культурні заходи є прикладом сили мистецтва, яке здатне об'єднувати людей», - зазначила Елена Мікусінскі.

На завершення виступу Посол висловила сподівання на подальший розвиток культурних зв'язків між Аргентиною та Україною.

«Цей вечір танго є лише одним із багатьох кроків до глибшого культурного обміну між нашими країнами. Ми раді, що Україна і надалі залишається відкритою для аргентинської культури», - підсумувала вона.

На сцені виступили відомі танцюристи та хореографи з міста Тукуман - Ніколас Корреа та Роміна Гарсія Флері, аргентинська виконавиця танго Аналія Селіс, а також український тенор Юрій Годо та інші артисти.

Аргентинське танго - це унікальне культурне явище, яке зародилося в кінці ХІХ століття в Буенос-Айресі та швидко завоювало популярність по всьому світу. Танго є не лише музичним і танцювальним стилем, але й символом аргентинської культури, що відображає пристрасть, емоції та драматизм людських стосунків. Цей жанр танцю і музики об'єднує в собі багатий вплив африканських, іспанських і європейських ритмів, створюючи атмосферу, яка захоплює і глядачів, і виконавців.

Посольство Аргентинської Республіки в Україні активно підтримує культурний обмін та сприяє розвитку двосторонніх відносин між Україною та Аргентиною. Дипломатичні відносини між двома країнами були встановлені в 1992 році, коли Аргентина офіційно визнала незалежність України. З того часу посольство активно працює над поглибленням співпраці в різних сферах, зокрема в культурі, освіті, економіці та науці.