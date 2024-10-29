Uklon спільно з Bolt працюватимуть під час комендантської години у Львові та області

Із 28 жовтня 2024 року через райдхейлінг-сервіси Bolt та Uklon нададуть можливість викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00 у Львові та Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Uklon.

"Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською міською радою. За час повномасштабного вторгнення Львів перетворився у соціально-медичний хаб. Місто щодня приймає десятки переселенців, сотні поранених цивільних та військових", - йдеться в повідомленні.

Через Львів тонни гуманітарної допомоги щодня направляють в області, де тривають бойові дії. Тому, як стверджують в Uklon, необхідність роботи сервісів виклику авто під час дії комендантської години відповідає актуальним потребам громади міста та його гостей.

"В Bolt ми знаємо, як важливо для людей мати доступ до таких місць, як лікарні та вокзали, у будь-який час доби. Ми тісно співпрацюємо з Львівською міською радою та Львівською ОВА, щоб забезпечити можливість життєво важливих поїздок, особливо до ключових локацій міста, у години обмежень. Ці послуги будуть надаватися водіями зі спеціальними дозволами, забезпечуючи суворе дотримання місцевих правил та пріоритет громадської безпеки. Тож важливо зазначити, що ми закликаємо всіх користуватися сервісами замовлення поїздок під час комендантської години лише в разі гострої необхідності", - говорить керівник напрямку райдхейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

У межах пілотного проєкту виконувати замовлення під час комендантської години у Львові та Львівській області зможуть лише ті водії, користувачі інформаційних систем Bolt та Uklon, які мають необхідну перепустку для правомірного перебування на вулицях та у громадських місцях у визначений період доби.

Контроль щодо наявності перепусток у водіїв здійснюватиметься комендантським патрулем міста згідно з чинним законодавством.