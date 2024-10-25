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АНАЛІТИКА

Українською і в побуті, і публічно спілкуються 55%, не перейшли на українську і не планують 8% - соцопитування

18:17 25.10.2024 |

Україна

 

Понад половина українців (55%) повністю перейшла на українську мову або завжди користувалися нею і в побуті, і в публічному спілкуванні, свідчать дані опитування, проведеного компанією Rakuten Viber у п'ятницю до Дня української писемності та мови.

Водночас 22% іще спілкуються російською в побуті, хоча публічно перейшли на українську. 8% опитаних повідомили, що ще не перейшли на українську мову, але планують. Стільки ж - що не перейшли на українську і не планують.

7% респондентів повідомили, що раніше перейшли повністю на українську, але зараз потроху повертаються до спілкування російською, оскільки їм так зручніше.

Ті самі 55% опитаних заявили, що продовжують спілкування українською, коли до них звертаються російською, зокрема 20% зроблять це їх принципу і негативно ставляться на звернення до них російською, а 35% відреагують на звернення російською спокійно. 5% респондентів заявили, що звернення російською проігнорують.

40% опитаних заявили, що дадуть відповідь на звернення російською російською мовою, зокрема 32% не бачать проблеми в тому, щоб перейти на російську мову співрозмовника, а 8% спілкуються російською завжди.

Дві третини (67%) опитаних розмовляють із молодшим поколінням переважно або виключно українською, 19% - і російською, і українською, а 11% спілкуються з дітьми переважно російською, покладаючи відповідальність за вивчення державної школи. Решта 3% заявили, що не звертають уваги на мову спілкування.

В анонімному онлайн-опитуванні взяли участь понад 7 тис. респондентів. В Україні Rakuten Viber встановлено на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., компанії у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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