В Україні працюють уже три комунікаційні центри служби 112, готується відкриття четвертого в Одесі - МВС

Третій комунікаційний центр служби 112, відкритий у м. Дніпро у вересні, прийняв майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Тут про ворожі удари, про злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до служби повідомляли, зокрема діти", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.

За його словами, перші два центри було відкрито в Києві та Львові. "На черзі створення центру 112 в Одесі - тоді екстрений номер 112 буде доступний по всій країні", - додав міністр.

Клименко розповів, що операторами Служби 112 у Дніпрі стали сім військовослужбовців, які дістали поранень на фронті. Наймолодшому з них 21 рік. Загалом у центрі працюють понад 70 операторів, які цілодобово приймають екстрені дзвінки з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.