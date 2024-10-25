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В Україні працюють уже три комунікаційні центри служби 112, готується відкриття четвертого в Одесі - МВС
10:55 25.10.2024 |
Третій комунікаційний центр служби 112, відкритий у м. Дніпро у вересні, прийняв майже 200 тисяч дзвінків, з яких 40 тисяч потребували екстреного реагування, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Тут про ворожі удари, про злочини та ДТП, домашнє насильство, про яке до служби повідомляли, зокрема діти", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю.
За його словами, перші два центри було відкрито в Києві та Львові. "На черзі створення центру 112 в Одесі - тоді екстрений номер 112 буде доступний по всій країні", - додав міністр.
Клименко розповів, що операторами Служби 112 у Дніпрі стали сім військовослужбовців, які дістали поранень на фронті. Наймолодшому з них 21 рік. Загалом у центрі працюють понад 70 операторів, які цілодобово приймають екстрені дзвінки з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької та Луганської областей.
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