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АНАЛІТИКА

Цифрова ВЛК: як спростять проходження медкомісії військовозобов'язаними

23:12 24.10.2024 |

Україна

 

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла про чергове нововведення, над яким наразі працює її команда. Так, планується спростити проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) військовозобов'язаними та військовослужбовцями. Фактично мова йде про проведення цифрової реформи ВЛК. Відповідна модель вже розроблена.

Як розповіла Катерина Черногоренко, військовозобов'язаним та військовослужбовцям планують надати можливість отримувати медичний висновок у будь-якій цивільній лікарні. Цей медичний висновок в цифровому форматі буде надсилатися в систему Міноборони. На його передачу знадобиться кілька хвилин або навіть кілька секунд. Далі ВЛК за своєю ініціативою зможе ознайомитися з медичним набором даних та винести своє адміністративне рішення. Це дозволить розвантажити ВЛК, зменшити черги та зменшити зловживання.

«Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину... і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони», ─ пояснила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що з технічної точки зору зробити такий електронний обмін даними «не є складним викликом», й цифрова команда готова швидко впровадити функціональні можливості. Однак для його реалізації необхідно внести відповідні зміни в законодавство. Наразі готується проєкт змін до нормативно-правових актів.
За матеріалами: ITC.ua
 

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