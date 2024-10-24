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Федоров анонсував шість нових послуг у «Дії»
14:35 24.10.2024 |
У застосунку "Дія" найближчим часом зʼявляться 6 нових сервісів, про які часто писали користувачі в коментарях.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Мова йде про такі нові сервіси:
* Відображення дозволу на зброю. У Дію підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
* еАкциз. Важлива послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через Дію, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
* Мультишеринг. Українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
* Сервіси для бізнесу в комплексі е-Підприємець. Працюємо над цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
* Повідомлення про проблеми зі зв'язком. На період знеструмлень - надважлива послуга. Зможете повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
* Дія.Підпис для юридичних осіб. Працюватиме як і звичайний Дія.Підпис, але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ та компаній.
"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах", - повідомив Федоров.
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