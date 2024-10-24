МОЗ заявило про запуск вакцинації від грипу в аптеках

Міністерство охорони здоров'я заявило про запуск вакцинації від грипу в аптеках.

"Ініціатива стартувала в Києві, де відсьогодні кожен повнолітній українець має змогу зробити щеплення проти грипу безпосередньо в аптеці", - йдеться в повідомленні відомства, поширеному в середу, 23 жовтня.

За інформацією МОЗ, перший такий пункт, що належить одній з найбільших аптечних мереж країни, яка долучилася до програми, розташований у Києві. У повідомленні не зазначено назви мережі, проте на фото, розміщених на сайті відомства, зображено логотип мережі "Подорожник".

Водночас, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, "уряд прийняв усі необхідні регуляторні зміни, щоб забезпечити можливість вакцинації в аптеках".

"Тепер чекаємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи", - сказав Ляшко.

Своєю чергою голова бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, зазначив, що "можливість отримати щеплення від сезонного грипу безпосередньо в аптеці продемонструвала позитивний ефект у більш ніж 50 розвинених країнах".

Він уточнив, що ВООЗ розробила програму тематичного курсу та навчальні матеріали з вакцинації, організувала її пілотне впровадження й проводитиме контрольні візити для оцінки якості сесій імунізації.

Згідно з чинним законодавством, для проведення вакцинації аптеки мають отримати ліцензію на медпрактику.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що можливість вакцинації від грипу в аптеках буде запущено до кінця 2024 року.

На початку 2024 року Кабінет Міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках. У липні МОЗ внесло зміни до положення про організацію та проведення профілактичної вакцинації.

Водночас експерти Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), коментуючи готовність аптечних закладів до проведення вакцинації, зазначали, що під час організації вакцинації в аптеках треба зважати на економіку організації цього процесу та попит на таку медпослугу. Зокрема, згідно з чинною нормативною базою, проведення вакцинації в аптеках потребує спеціальної підготовки фармацевтів у частині техніки вакцинації та проведення й навичок домедичної допомоги при невідкладних станах пацієнтів. Крім того, для проведення вакцинації аптечний заклад повинен мати ліцензію на медпрактику й окремий оснащений відповідним обладнанням медичний кабінет.

2021 року фармкомпанія "Санофі" в Україні запустила пілотний проєкт, у межах якого в аптеках Києва проти грипу було вакциновано 1714 людей.