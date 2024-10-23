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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість викрадень авто в Україні впала до мінімуму за час війни

12:14 23.10.2024 |

Україна

 

Із початку року в Україні викрали 765 авто, що є найнижчим показником за час повномасштабної війни. За аналогічний період минулого року було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів - 1,2 тис. угони.

Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ.

Загалом за три роки було зафіксовано 15 274 викрадених авто. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни - 11,7 тис. випадків.

Найбільше автокрадіжок спостерігають у Донецькій та Херсонській областях - 256 та 166 випадків. Загалом це 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками - 13,6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина, але цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.

Кількість викрадень авто в Україні впала до мінімуму за час війни

 

Які авто крадуть найчастіше

Найбільше крадуть легкових автомобілів - 516 транспортних засобів або 67,5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли - 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи - 113 справ.

Загалом упродовж повномасштабної війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) - 2,4 тис., ГАЗів - 1 тис. та Renault - 750 автівок (переважно, Duster).

Кількість викрадень авто в Україні впала до мінімуму за час війни

 

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки Nissan - 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також у трійці лідерів - 57 (7,5%) та 53 (6,9%) машини.

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців Mitsubishi L200 - 17 випадків. Ще 15 автівок вкрали моделі Nissan Navara, а Volkswagen Transporter вподобали 14 злочинців.

Як повідомлялося, з січня до вересня 2024 року українці витратили на придбання нових легкових авто понад 93 млрд грн, що на 21% більше, ніж торік.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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