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АНАЛІТИКА

Населення України з початку великої війни зменшилося на понад 10 мільйонів, – ООН

17:28 22.10.2024 |

Україна

 

Населення України скоротилося на понад 10 млн з початку повномасштабної війни, яка спричинила еміграцію, падіння народжуваності та бойові дії. Про це заявила голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер на пресконференції в Женеві.

Бауер підкреслила, що скорочення населення спостерігається з початку повномасштабного вторгнення і зумовлене сукупністю факторів.

"Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним з найнижчих показників у світі", - сказала Бауер.

Для підтримки стабільної чисельності населення необхідний рівень народжуваності на рівні 2,1 дитини на жінку.

Ще до повномасштабної війни в Україні був один з найнижчих показників народжуваності в Європі. Чисельність населення також скорочувалася, бо молодь виїжджала в пошуках кращих можливостей, заявила Бауер.

Найбільша частка скорочення населення України припадає на 6,7 млн біженців, які зараз живуть за кордоном, переважно в Європі. Втрати на війні також стали важливим фактором.

"Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв", - сказала Бауер.

Вона також зазначила, що для точного підрахунку впливу війни на населення України доведеться почекати до її завершення, коли можна буде провести повний перепис населення.

Водночас демографічна ситуація Росії, населення якої до повномасштабної війни становило понад 140 млн, також погіршилась. За перші шість місяців 2024 року в країні був зафіксований найнижчий рівень народжуваності з 1999 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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