Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В деяких українських містах планують відновити роботу таксі під час комендантської години

17:04 21.10.2024 |

Україна

 

Український сервіс таксі Uklon досяг попередніх домовленостей із владою у Львові про відновлення роботи під час комендантської години.

Про це розповів співзасновник компанії Uklon Дмитро Дубровський під час заходу, організованого спілкою Diia.City United, передає галузеве видання dev.ua.

"У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на Західній Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", - розповів Дубровський.

Він висловив сподівання, що позитивні рішення про відновлення роботи служби таксі в комендантську годину також можуть бути ухвалені місцевою владою Києва, Дніпра, Одеси.

За словами Дубровського, рішення про припинення роботи вночі було ухвалено у зв'язку з проблемами - інформаційною атакою і вимогами Нацполіції, яка почала зупиняти і штрафувати автомобілі Uklon.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2833
  0,0525
 0,13
EUR
 1
 44,8130
  0,0858
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9242  0,04 0,10 41,5254  0,00 0,01
EUR 44,6173  0,05 0,10 45,3165  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,05 0,13 41,2700  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес