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У Києві відбувся урочистий прийом на честь Дня незалежності Індонезії
09:49 21.10.2024 |
Урочистий дипломатичний прийом, організований посольством Республіки Індонезія в Україні з нагоди 79-ї річниці незалежності країни, відбувся у Києві 17 жовтня.
Захід пройшов за участі численних дипломатів, урядовців та почесних гостей, включаючи заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийніса.
Під час свого виступу посол Індонезії в Україні пан Аріф Мухаммед Басалама (Arief Muhammad Basalamah) подякував українським партнерам за підтримку і висловив глибоке переконання у важливості подальшого розвитку двосторонніх відносин між країнами.
«Ми глибоко цінуємо нашу дружбу з Україною, яка розвивається вже понад три десятиліття. Важливість наших дипломатичних зв'язків підкреслюється зростанням обсягів двосторонньої торгівлі, яка досягла 443,2 мільйона доларів США за перші вісім місяців 2024 року», - сказав посол.
Особливу увагу посол приділив досягненням Індонезії під час правління президента Джоко Відодо, акцентуючи на інфраструктурних реформах та економічних досягненнях країни.
«Президент Відодо розпочав трансформацію Індонезії, зокрема через масштабні інфраструктурні проєкти, що включають будівництво нових доріг, мостів і аеропортів. Ці зусилля забезпечують довгостроковий розвиток нашої економіки та сприяють її інтеграції в глобальні ринки», - підкреслив він.
Пан Басалама також зупинився на стратегії цифрової трансформації країни: За його словами, цифрова економіка Індонезії стрімко розвивається, відкриваючи нові можливості для інновацій і підприємництва.
Посол також торкнувся питання нової столиці Індонезії - Ibu Kota Nusantara (IKN), яка будується в провінції Східний Калімантан. Нова столиця символізує прагнення народу Індонезії до сталого розвитку та децентралізації, вона стане взірцем "зеленого міста", що базується на принципах сталого розвитку.
Окрім економічних та інфраструктурних проєктів, посол відзначив культурні й освітні ініціативи, які поглиблюють зв'язки між двома країнами. Він підкреслив важливість співпраці у сфері освіти та культури.
«Наша виставка "Індонезія через об'єктив" у Львові та університетах України, а також підписання меморандуму про співпрацю між університетами, свідчать про нашу спільну мету - посилити взаєморозуміння між нашими народами», - наголосив Аріф Мухаммед Басалама.
Індонезія визнала незалежність України 28 грудня 1991 року, а 11 червня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Індонезією.
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