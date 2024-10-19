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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Українці подали близько 476 тис. заяв на отримання дозволів на зброю
23:42 18.10.2024 |
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже майже 476 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю, за результатами їхнього опрацювання правоохоронці ухвалили вже понад 461 тис. рішень про надання відповідних дозвільних документів, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
"Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалося понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї", - ідеться в повідомленні відомства в телеграмі.
МВС зазначає, що Єдиний реєстр зброї - це важливий інструмент, який дозволяє правоохоронцям підвищувати рівень контролю за володінням зброєю, що підвищує безпеку в суспільстві.
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