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Суд зняв арешт з колишньої резиденції Януковича Межигір‘я
12:29 18.10.2024 |
Вищий антикорупційний суд зняв арешт з колишньої резиденції Віктора Януковича Межигірʼя та земельної ділянки, на якій розташований комплекс. Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.
Клопотання про зняття арешту з майна четвертого президента України подав представник Кабміну.
"Захисники Януковича заперечували проти зняття арешту, оскільки вважають, що спочатку потрібно дочекатися кінцевого рішення по справі. Проте суддя виніс рішення про скасування арешту", - зазначили в громадські організації.
У 2023 році Верховна Рада ухвалила закон, який повернув Межигір'я у державну власність з офіційною назвою "Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
Рішення судді ВАКС зняти арешт з резиденції можна вважати останнім кроком перед остаточним переданням її у власність держави, пише громадська організація.
"Крім того, головуючий суддя повідомив, що на наступних засіданнях справу Януковича вже будуть розглядати по суті", - йдеться у повідомленні.
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