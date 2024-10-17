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АНАЛІТИКА

Україна за рік утричі збільшила кількість протимінних операторів і машин розмінування, але потрібно більше, - прем'єр

12:28 17.10.2024 |

Україна

 

Україна, найбільш замінована на сьогодні країна у світі, за рік після проведення в Загребі першої міжнародної конференції з розмінування збільшила кількість операторів протимінної діяльності з 19 до 56, а кількість машин із розмінування - з 32 до майже 100, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Але цього недостатньо. Їхню кількість необхідно збільшувати", - заявив прем'єр на відкритті Другої щорічної конференції з питань протимінної діяльності в Україні (Ukraine Mine Action Conference, UMAC-2024) у Лозанні (Швейцарія) в четвер.

Шмигаль нагадав, що приблизно чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ).

"140 тис. кв. км - це три площі Швейцарії", - зазначив глава українського уряду, додавши, що ця проблема зачіпає життя мільйонів українців.

Він зазначив, що за оцінками експертів, за відсутності дій 9 тис. цивільних можуть загинути від мін і ВЗВ, країні необхідно приблизно 10 тис. саперів, щонайменше $7 млрд на розмінування і сотні відповідних машин.

Шмигаль наголосив, що за рік Україна досягла значного прогресу в цій діяльності, зокрема, ухвалила Нацстратегію протимінної діяльності до 2033 року разом зі стратегічним планом розмінувати якомога більше території до 2033 року, запустила цілісний ринок і конкурентну систему у сфері розмінування, що дало змогу суттєво наростити кількість операторів протимінної діяльності, яких вибирають на аукціоні, та налагодити виробництво протимінних машин усередині країни й використання інноваційних систем і технологій, включно зі штучним інтелектом.

Водночас, повторив прем'єр, необхідно ще більше зусиль, і тому Україна закликає підтримати Коаліцію на підтримку протимінної діяльності в країні та Лозаннський заклик до дій, що буде заключним документом цієї конференції.

"Закликаю весь цивілізований світ збільшити підтримку в сфері розмінування", - заявив Шмигаль.

За його словами, існують також хороші можливості для локалізації виробництва машин розмінування та налагодження спільного їх виробництва в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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