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АНАЛІТИКА

До рейтингу найкращих університетів світу потрапили 17 українських вишів

10:03 17.10.2024 |

Україна

 

До одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу британської агенції Times Higher Education увійшли 17 вищих навчальних закладів України. Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

Усього рейтингова агенція оцінювала 2 095 установ зі 115 країн.

Цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів - 17 закладів вищої освіти із Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців.

Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком.

Найвищу позицію серед українських ЗВО отримав Сумський державний університет. Він увійшов до групи університетів, які посіли місця в діапазоні 801-1000 у світовому рейтингу.

Усі інші українські заклади потрапили до групи 1501+.

Зазначається, що вперше в рейтинговій таблиці з'явилися Національний медичний університет імені Богомольця, Одеський національний університет імені Мечникова та Прикарпатський національний університет імені Стефаника.

Відповідно до методології Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалась за 18 показниками ефективності, які згруповані в п'ять узагальнених індикаторів: освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень, співпраця з промисловістю та міжнародна відкритість.

Загалом аналітики Times Higher Education проаналізували 157 млн цитувань і 18 млн наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 000 науковців з усього світу під час проведення власних репутаційних опитувань.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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