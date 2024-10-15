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АНАЛІТИКА

В Україні скоротили строк термінового оформленні паспорта

15:47 15.10.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів скоротив строк термінового оформлення та обміну паспорта громадянина України з 10 до 7 робочих днів.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 жовтня.

"Внесено зміни у додаток "Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість". [...] Доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості", - повідомив Мельничук.

Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше. Джерело: https://biz.censor.net/n3514986
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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