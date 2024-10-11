Ляшко заявив про роботу над реформою МСЕК та розкрив деталі

В Україні працюють над реформуванням медико-соціальної експертизи. Плануються як точкові, і глобальні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у питанні реформування МСЕК робота ведеться по двох траєкторіях.

"Перша - це точкові зміни, які спрощують процес проходження медико-соціальної експертизи і плюс мають запобігати будь-яким маніпуляціям, або гонінням по колу тих, хто потребує встановлення інвалідності", - уточнив Ляшко.

При цьому друга траєкторія, за його словами, - загальна реформа медико-соціальної експертизи.

"Це складніший процес, оскільки МСЕК це два поняття - медична складова та соціальна складова. Над цим працюємо по різних треках", - пояснив міністр.

Він уточнив, що реформа МСЕК - комплекс завдань, і якщо змінити лише назву чи інші речі - це ні до чого не приведе.

Тому вирішуються чотири ключові питання: кадри, зарплата, безбар'єрність та цифровізація. Також МОЗ представило законопроект, яким пропонується ліквідувати МСЕК, як юридичну особу, та перевести цю функцію до закладу охорони здоров'я.