У «Дії» з'явилася можливість подання заяви про компенсацію за знищене житло онлайн

На порталі "Дія" запрацювала можливість подати заяву про компенсацію за знищене житло онлайн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Важливо, що тепер послугою зможуть скористатися і люди без РНОКПП. Крім того, тепер подати заяву можуть і представники власників знищеного житла. Для цього треба звернутися в будь-який ЦНАП, не обов'язково за місцем проживання", - уточнив міністр у телеграм-каналі.

Він зазначив, що з моменту запуску послуги вже 10,7 тисячі сімей отримали житлові сертифікати, 4,7 тисячі з них уже реалізовано.