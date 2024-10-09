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АНАЛІТИКА

У «Дії» з'явилася можливість подання заяви про компенсацію за знищене житло онлайн

16:45 08.10.2024 |

Україна

 

На порталі "Дія" запрацювала можливість подати заяву про компенсацію за знищене житло онлайн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Важливо, що тепер послугою зможуть скористатися і люди без РНОКПП. Крім того, тепер подати заяву можуть і представники власників знищеного житла. Для цього треба звернутися в будь-який ЦНАП, не обов'язково за місцем проживання", - уточнив міністр у телеграм-каналі.

Він зазначив, що з моменту запуску послуги вже 10,7 тисячі сімей отримали житлові сертифікати, 4,7 тисячі з них уже реалізовано.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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